胡润百富榜：中国女富豪数量居世界首位

Image caption 中國女首富「紙業女王」張茵

周二發佈的胡潤百富榜上顯示，20位白手起家的女富豪中超過一半是中國人。她們的平均財富擊敗了同在榜單中的美國著名脫口秀主持人奧普拉·溫弗莉和英國最成功的女作家之一JK·羅林。

根據上海胡潤百富榜對個人財富統計顯示，自主創業的女富豪中前三名均是中國人，第一名是有「紙業女王」之稱的張茵，其個人財富累計達到56億美元。

20位白手起家的女億萬富翁中，11位來自中國，平均財富就已達到26億美元且遠超過第9名的奧普拉的23億美元。

風靡全球的暢銷小說《哈里波特》的作者JK·羅林，也出現在名單的底部，她擁有10億美元的財富。

「不會再有國家像中國一樣出現如此多的白手起家的女富豪了，在創造財富方面無人能及，」胡潤富豪排行榜的創始人胡潤先生說。

榮列榜單的其他國家億萬女富翁3位來自美國，3位來在英國，1位來自意大利，1位來自俄羅斯以及1位來自西班牙。

百富榜中最有錢的非中國籍女富豪是來自西班牙的著名服裝品牌ZARA的擁有者羅薩麗亞·麥拉，她擁有35億美元身價。

胡潤先生認為，中國女性商業上的成功，一部分要歸功於中國獨生子女政策。她們的孩子多由祖父母管，這樣就給了中國女性更多的時間去經營她們的事業，創造她們的商業帝國。

中國新晉富豪增多

胡潤百富榜顯示，中國最大的飲料製造商娃哈哈集團董事長宗慶后，以120億美元身價榮升為中國首富。

在這個最低門檻為1.5億美元的富豪排行榜上，65歲的宗慶后排名第一，比去年躍升了11位。

此次百富榜上榜企業家1,363位，比去年的1,000位有所增加。

胡潤說，95%的榜單上的人士是通過中國日益增長的內需獲得財富的，而只有5%的人士是靠出口的——證明北京方面做出的經濟重組的努力是有效的。

平均財富也相比2年前躍升了64個百分點至5.77億美元。

平均年齡51歲的富豪榜單中，少於1%的人是繼承家族財富，同時12%的人被指出擁有「政治地位」。