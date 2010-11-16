谷歌促美将网络限制视为贸易威胁

Image caption 谷歌稱有關國家的限制行動不必要地對貿易構成了限制。

互聯網搜索巨擎谷歌公司敦促西方國家對中國和其它國家限制網絡信息的作法提出挑戰。

谷歌表示，限制網絡信息流動的作法威脅自由貿易，應與相關國家展開新的磋商，保護美國商業利益免受傷害。

谷歌公司周一（15日）公布的一份政策文件說，全球有40多個國家政府對網上信息大規模設限，有關數字比十年前增長了10倍。

谷歌聲明說，這些行動不必要地對貿易構成了限制，如果不加以制止，情況會越來越糟。

谷歌認為，中國、越南、土耳其、俄羅斯、巴基斯坦和其它一些國家使用一種或多種手段控制網絡信息的流動，使谷歌、facebook、Twitter、eBay和亞馬遜等公司的運作受到威脅。

谷歌稱，這些限制手段包括限制搜索引擎、互聯網服務或關鍵字；運用發牌制度或其它制度迫使有關公司去掉某些搜索結果；要求取消某些網站或域名；要求網絡公司自律等。

谷歌認為，全球互聯網商務很快將升至一萬億美元，對數以千計的美國公司來說，中國和其他國家只能在特殊的情況下對網絡信息進行審查或限制，這點非常重要。

協助谷歌起草這份政策文件的律師大衛·韋勒表示，谷歌希望有關國家對網絡信息設限的作法不僅從經濟上考慮，而且從人權方面考慮。

韋勒律師說，越來越多公司的生存得依靠信息在全球迅速流動，限制越少越好，因為政府的限制可能對公司生意造成致命打擊。

谷歌公共政策事務主管布爾斯坦說，勸說有關國家放棄對網絡信息進行限制，經濟方面的原因可能比人權方面的原因更管用。

他說，當你告訴有關國家，「如果妨礙信息的自由流動，就可能失去外國投資」，這樣更可能引起聽者的注意，而非使用人權的字眼。

今年初，谷歌宣佈停止按照中國法律規定的信息過濾，將搜索服務由中國內地轉至香港。但是包括谷歌地圖在內的數項服務目前仍然留在谷歌中國的域名之下。

中國目前是世界上最大的互聯網市場，互聯網用戶達4.2億人。

統計顯示，谷歌第三季度擁有中國市場25%的份額，遠遠低於中國搜索引擎百度，百度目前的中國市場佔有率為73%。