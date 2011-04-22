圖片版權 BBC World Service Image caption 兩家公司的產品看上去很相似

韓國三星電子對美國蘋果公司提出起訴，控告蘋果侵犯了三星的專利權。數日前，蘋果剛剛控告三星抄襲了蘋果的iPad和iPhone設計。

三星電子發表聲明說，三星在韓國、日本和德國提出的起訴文件涉及蘋果侵犯三星五項專利的內容。

上個星期五，蘋果控告三星侵犯了自己的專利。

觀察人士說，這兩家公司的最新法律爭執顯示了這一行業的日益嚴重的競爭。

韓國三星電子是世界上發展最為迅速的智能手機生產商之一，他們的Galaxy系列手機和觸摸屏平板電腦對蘋果公司的iPhone和iPad構成了嚴厲的挑戰。

與此同時，兩家公司也是合作伙伴，三星為蘋果提供諸如計算機芯片和液晶顯示屏等部件。

分析人士指出，這場法律爭執可能會影響兩家公司的收入。