法财长“非常满意”中国拉票之旅

2011年6月9日

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 拉加德此行設法取得新興經濟體的支持。

被視為國際貨幣基金組織（IMF）新任總裁熱門的法國財政部長拉加德稱，她對於正在進行的中國拉票之旅感到「非常滿意」。

拉加德星期四（6月9日）在北京稱，他在與中國官員的會面中獲取了非常正面的感覺。

拉加德在原總裁斯特勞斯—卡恩上月因涉嫌強姦酒店服務員而被逮捕後宣佈競選新總裁職位。

包括中國在內的亞洲和拉丁美洲國家此前都大力倡議，應考慮從發展中國家任命新的總裁。

BBC駐北京記者白麥克報道說，距離IMF截止提名的日期只剩一天，但拉加德並沒有明確交待到底她是否已經獲得了中國的支持。

不過記者說，拉加德講話的口吻充滿自信，彷彿是在談論她的下一份工作一樣。

中國「暗示支持」

拉加德已經先後會晤了中國財政部長謝旭人、外交部長楊潔篪，以及主管金融的副總理王岐山。

拉加德在接受法新社專訪時說，這些會晤為她帶來了非常正面的感覺，但最終只能由中方自己做出決定。

此前，楊潔篪星期三（8日）對記者稱，中國對IMF總裁選舉持「開放」態度。

不過中國人民銀行主辦的中國《金融時報》星期四發表了一篇報道，被視為中國央行間接表態支持拉加德。

報道引述中國現代國際關係研究院世界經濟研究所所長陳鳳英稱，拉加德具備處理歐洲主權債務危機的經驗，這成為了她競逐IMF總裁席位的優勢。

中國《金融時報》的報道還稱，危機後的國際金融機構都在或多或少地追求破舊立新，而打破在總裁位置上的性別壟斷對於樹立IMF的清新形像也不無裨益。

拉加德星期一（6日）在巴西開展其拉票之旅，其間還曾到過印度，但她並沒有獲得印度財政部長慕克吉的公開支持。