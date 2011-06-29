希腊议会投票通过第二轮紧缩方案
希臘議會周三（29日）投票，以微弱多數通過了新一輪的緊縮方案投票。
300名議員當中，155人投了贊成票。
減少支出、增加稅收，是歐洲國家和國家貨幣基金組織對向希臘提供120億歐元救助提出的先決條件。
投票之前，希臘總理帕潘德里歐曾經警告說，如果議會通不過緊縮方案，國庫在幾天之內就有可能枯竭。
他說，緊縮計劃，有可能讓希臘重新站穩腳跟。
但是，BBC駐雅典記者說，周四，希臘政府將面臨新的挑戰。屆時，議員需要就如何實施緊縮計劃的法案投票。
暴力衝突
就在議會辯論、投票之際，抗議示威者再度與警察發生暴力衝突。
警方使用催淚瓦斯，試圖驅散聚集在議會大廈門外的大批示威者。
示威者投擲石塊兒和垃圾予以還擊。
早些時候，示威者試圖阻擋欲進入議會大廈的議員。
BBC在現場的記者形容，警察與騷亂者像在演「貓抓老鼠」的遊戲。
早些時候的民意調查顯示，將近80%的希臘人反對緊縮方案。
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