希腊议会投票通过第二轮紧缩方案

2011年6月29日

圖像來源，afp 圖像加註文字， 議會投票之際，議會大廈外示威者再度與警察暴力衝突

希臘議會周三（29日）投票，以微弱多數通過了新一輪的緊縮方案投票。

300名議員當中，155人投了贊成票。

減少支出、增加稅收，是歐洲國家和國家貨幣基金組織對向希臘提供120億歐元救助提出的先決條件。

投票之前，希臘總理帕潘德里歐曾經警告說，如果議會通不過緊縮方案，國庫在幾天之內就有可能枯竭。

他說，緊縮計劃，有可能讓希臘重新站穩腳跟。

但是，BBC駐雅典記者說，周四，希臘政府將面臨新的挑戰。屆時，議員需要就如何實施緊縮計劃的法案投票。

暴力衝突

就在議會辯論、投票之際，抗議示威者再度與警察發生暴力衝突。

警方使用催淚瓦斯，試圖驅散聚集在議會大廈門外的大批示威者。

示威者投擲石塊兒和垃圾予以還擊。

早些時候，示威者試圖阻擋欲進入議會大廈的議員。

BBC在現場的記者形容，警察與騷亂者像在演「貓抓老鼠」的遊戲。