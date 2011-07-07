圖片版權 GETTY IMAGES Image caption 劍橋公爵威廉王子4月大婚當天駕駛著父親查爾斯王子的一輛阿斯頓·馬丁汽車接載夫人離開白金漢宮。

英國著名跑車品牌阿斯頓·馬丁（Aston Martin）的高官人員透露，他們正考慮公開招股。

阿斯頓·馬丁的財務總監基爾納沒有說明將尋求在何處上市，但他表示注意到最近有不少奢侈品企業到香港集資。

集團行政總裁貝茨還透露，公司預期將「最終」取得中國當局的進口許可，並在未來兩年之內拓展在中國的銷售網絡。

阿斯頓·馬丁在1913年成立，所生產的汽車經常出現在007系列電影，也是英國王儲查爾斯王子的常用座駕。

2007年，當時深陷財政危機的美國福特汽車以約5億英鎊的價錢，向一個有科威特背景的私募基金出售阿斯頓·馬丁的大部分權益。

阿斯頓·馬丁現任主席，前F1賽車手理查德曾表示，他們認為其股份能集資超過10億英鎊。

但是該公司剛在上月完成配售的3.04億英鎊債券被標凖普爾和穆迪評為「垃圾」級別。

阿斯頓·馬丁目前在中國只有四家門市，貝茨總裁承認阿斯頓·馬丁太晚進入中國市場，但他們計劃在取得進口許可後，於兩年內把經銷點擴充至14家。