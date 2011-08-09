圖片版權 market Image caption 美國和歐洲的經濟形勢嚴重打擊了投資者的信心

受美國信用評級下降和歐洲債務危機的影響，全球股市星期二（8月9日）繼續下滑。

在首先開市的亞洲股市，東京日經指數曾一度下跌4%，創下今年3月份地震和海嘯災難以來的最高記錄。

日經指數隨後回升，收複部分失地，閉市報8944.48點，全天下跌1.68%。

此外，香港恆生指數收盤下跌5.66%，韓國股市下跌3.7%。

市場分析人士對亞洲股市發表評論說，星期二上午的交易受到恐慌主導，下午緊張緩解，出現了一些謹慎的買進。

歐洲股市

評論人士指出，恐慌性拋售的根源是投資者擔心美國和歐洲的債務危機將阻礙經濟增長，從而損害公司收益。

與此同時，標凖普爾在上星期五歷史性地決定降低美國的信用評級，讓人們感覺到這個世界最大經濟體所面臨的黯淡前景。

繼亞洲股市下跌之後，晚些時候開市的歐洲股市也不看好，倫敦股市一度下跌超過4%，法蘭克福股市下跌超過5%。

分析人士說，美國和歐洲的經濟形勢嚴重打擊了投資者的信心。