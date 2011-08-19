圖片版權 Reuters Image caption 倫敦金融時報100指數，德國法蘭克福DAX指數和法國巴黎CAC40指數均有下跌

歐洲主要股市周五在經過大幅下跌後探底反彈，收市時股指有所回升。

對全球經濟前景黯淡的持續擔憂令歐洲股市周五大部分時間處於跌勢。歐洲主要股指曾一度下跌超過三個百分點。

不過收市時情況有所好轉。金融時報100指數收市時下跌1%，法國巴黎CAC40指數下跌1.9%，德國法蘭克福DAX指數下跌了2.2%。

雖然股票價格總的仍是下跌，但沒有周四時的那種劇烈動蕩。

紐約股市周五低開後反彈，道瓊斯指數和標凖普爾500指數跌幅收窄。未出現過去幾天那種極度不穩定的跡象。

動蕩不安的一周

世界股市經歷了動蕩不安的一周。

歐洲和美國的股票價格已經從五月份近期的最高點下跌了大約15%。

一些分析人士認為，這意味著全球股市開始進入一個持續疲軟的階段，即進入熊市。

BBC經濟事務記者表示，股市還沒有達到這一糟糕的境地。通常股價要從高峰下跌超過20%才能說進入了熊市。

不過不可否認的是市場情緒恐慌。

引起投資者恐慌的主要有兩個因素。一是美國經濟增長近乎停滯。由於美國對世界經濟的重要性，美國經濟前景黯淡無論對誰都是個壞消息。

第二個對市場不利的因素是歐元區國家主權債務危機。波及歐元區數國的這一危機目前仍沒有什麼緩解的跡象。

美國投資銀行摩根士丹利周四表示，美國和歐洲經濟局勢危險，很可能進入衰退。

受投資者避險心態的影響，黃金價格上漲到超過每盎司1800美金的新高。

同時，由於投資者預測全球經濟放緩意味著對原油需求的減少，因此原油價格也大幅下跌。