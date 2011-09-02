圖片版權 BBC World Service Image caption 美國監管當局對17家國際大銀行提出起訴

美國官方數據顯示8月就業零增長，導致歐美股市大跌，又引起全球經濟陷入新一輪衰退的擔憂。

美國勞工部周五(9月2日)公布的數據顯示，美國8月份非農就業人數零增長，大幅差於市場預期的增加6.5萬，8月份失業率維持在9.1%不變。

這是美國1945年以來首次非農就業零增長，引發市場對美國經濟陷入新一輪衰退的擔心。

加上對歐債的擔憂，歐洲股市周五也因此大跌，結束四天升勢。

英國金融時報100指數收跌2.34%，報5,292.03點；德國股市DAX指數下挫3.36%，報5,538.33點；法國CAC 40指數大跌3.59%，至3,148.53點。

歐洲各國股市中的銀行股下跌幅度最大。英國的銀行股跌幅包括：巴克萊銀行8.4%，勞埃德銀行7.1%。德國銀行股下跌包括德意志銀行6%，德國商業銀行5.5%。

再次衰退？

在美國，道瓊斯工業平均指數下跌253.31點，收於11,240.26點，跌幅2.20%；納斯達克綜合指數下跌65.71點，收於2,480.33點，跌幅2.58%。

當這份就業數據出爐之際，美國聯邦住房金融局即將對美國銀行、摩根大通、高盛等等17家知名國際大銀行進行起訴，這一消息導致美國市場的各銀行股大跌。

BBC經濟記者說，美國8月非農就業數據顯示，美國經濟再次陷入衰退的危險性大大增加。

而在美國，就業問題已經成為重要的政治議題，奧巴馬總統將於下周向國會參眾兩院提出新的促進就業的計劃。