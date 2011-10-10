圖片版權 BBC World Service Image caption 德克夏主席德漢尼參加記者會。

法國、比利時和盧森堡同意合力拯救瀕臨倒閉的德克夏銀行，比利時政府將收購德克夏銀行價值40億歐元的在比利時國內的業務。

法新社引述盧森堡財政部長說，一家卡塔爾的投資集團凖備購買德克夏銀行在盧森堡的分支。

此前，德國和法國領導人在如何救助歐洲面臨危機的銀行的問題上達成共識。

德克夏銀行另外還獲得了法國和比利時政府對其價值950億歐元的長期債券的擔保，其中，比利時將擔保60.5%的價值，法國擔保36.5%。

德克夏銀行董事會經過14小時會議後宣佈了這個消息。

德克夏銀行的困境再次顯示歐洲銀行的財政狀態的不穩定。

歐元區各國政府認為有關的救助計劃對於幫助防止市場的進一步動蕩是至關重要。