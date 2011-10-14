标普下调西班牙主权信用评级
- 2011年 10月 14日
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國際信用評級機構標凖普爾宣佈將西班牙主權信用評級下調一級，原因是該國經濟增長疲軟以及私營部門債務高企。
標普還說，西班牙高企的失業率可能成為拖累經濟復蘇的因素。
上周，信用評級公司惠譽國際宣佈下調西班牙主權信用評級，這意味著西班牙的借貸成本將上升。
惠譽早些時候還宣佈下調包括勞埃德TSB集團、蘇格蘭銀行在內的多家英國金融機構和瑞銀的評級。
標普說，把西班牙長期信用評級從AA下調一級距至AA-，展望為負面。
標普在聲明中說，儘管2011年西班牙經濟表現出了具有韌性的跡象，但由於西班牙失業率高企、財政狀況趨緊、民間部門依然債台高築，加上西班牙主要貿易伙伴可能出現經濟放緩，因此預計西班牙經濟增長前景所面臨的風險將加劇。
標普認為，西班牙銀行業的財務狀況將進一步削弱。