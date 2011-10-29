圖片版權 Getty Image caption HRE在主權債務市場損失巨大，2009年被收歸國有。

歐元區金融危機讓不少國家負債累累，德國政府則因為國有的住房抵押貸款銀行（HRE）的記賬錯誤，「憑空」多出了555億歐元。

2009年，德國政府將在主權債務市場損失慘重的抵押貸款銀行HRE收歸國有，並成立FMS銀行剝離HRE的壞賬。

有關人員發現FMS出現記賬錯誤，未結算資產負債表上的金融衍生品的擔保品，兩年下來，以至於少算了555億歐元。

這一錯誤據悉在十月初被發現，周五（10月28日）才對外公布。

這「多出」來的巨款也讓德國負債對GDP的比率降低2.6個百分點至81.1%。

德國反對黨批評說，HRE收歸國有後，德國財政部應對其負責，出現如此大錯，可見其管理不力。