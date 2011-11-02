圖片版權 AFP Image caption 對明年經濟前景，中國人似乎在亞洲最樂觀

BBC國際部在25國所做的最新調查顯示：對經濟前景看法，富國普遍「悲觀」而發展中國家普遍「樂觀」。

這項調查顯示，中國人似乎是對明年經濟前景最樂觀的亞洲人群。

根據這項調查，在中國和印度，分別有超過51%的受訪者認為明年自己國家的經濟情況會很好。

在中國，對長期經濟前景持樂觀態度的受訪者比例高達62%，在印度是50%。

但在印度，對明年前景感到樂觀的人群比例比去年下降11%。

在中國，對明年經濟前景感到悲觀的受訪者比例是11%，而在印度是24%。

在其它發展中國家裏，尼日利亞是對本國經濟持樂觀態度受訪者比例最高的國家，70%的民眾預計經濟發展前景良好。

雖然亞洲發展中國家民眾對經濟前景普遍相對樂觀，只有巴基斯坦例外，有30%的受訪者對短期經濟前景比較樂觀，而36%的受訪者持悲觀態度。

不過，受訪的巴基斯坦民眾對長期經濟前景樂觀比例大幅上升，從2010年的21%，上升到今年的32%。

富國悲觀

在富裕國家裏，消費者非常悲觀。

對未來經濟持悲觀態度受訪者比例最高的是日本，法國和英國。在這三國民眾中，對經濟前景樂觀者的比例均不到一成。

在西方7國集團中，只有德國的樂觀情緒消費者比例上升了14%，但德國持喜憂參半態度的受訪者比例也最高。

在加拿大和美國，消費者態度類似於去年的調查結果，悲觀者多於樂觀者。

國際民意調查公司「全球掃描」（GlobalScan）為BBC國際部在2011年7月3日到2011年9月16日之間，在全球25國採訪了25，438人，調查他們對明年和未來5年經濟前景的看法。

該公司的主席米勒說：「這一調查顯示，特別是在英美等工業化國家，人們對短期和長期的經濟前景看法暗淡，而歐元區的危機只能讓事情變得更糟。」

他說：「這一調查也顯示，在中國、巴西和印度等正在出現的經濟大國，消費者信心持續強健。」

該公司已經持續3年進行同樣的經濟調查。