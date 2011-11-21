中国“承诺公平对待外国清洁能源企业”
美國商務部長布賴森說，中國官員對他承諾在清潔能源供應方面，將公平地對待美國等外國供應商。
在中國的成都參加第22屆中美商貿聯委會的布賴森表示，中國官員告訴他，中國在未來的5年將在清潔能源工業上投資1.7萬億美元。
布賴森說，中國官員還承諾給予美國在內的外國供應商「公平的競爭機會」。
除了清潔能源之外，中國還承諾向「戰略性工業」提供稅負減免、補助等等優惠措施。
受惠的工業包括環保、信息工業、生物科技以及高端製造行業。
這次會議在成都舉行兩天 ，由中國國務院副總理王岐山與美國商務部長布賴森、貿易代表柯克等人共同主持會議。
中美參會代表團已於20日舉行了小範圍會談。本屆會議於21日下午閉幕。
周一中美雙方舉行了經貿合作文件簽字儀式，雙方簽署了《中美知識產權合作項目框架協議》、《關於支持中美能源合作項目的諒解備忘錄》等５項經貿合作文件。
中美商貿聯委會於1983年召開第1次會議，是中國與美國最早建立的經貿磋商機制之一，並於2004年起提升層級，由中國副總理及美國商務部長、貿易代表共同 擔任會議主席至今。
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