中国“承诺公平对待外国清洁能源企业”

2011年11月21日

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 布賴森說，中國官員在這次的商貿會談中，對美國做出了多項承諾和保證。

美國商務部長布賴森說，中國官員對他承諾在清潔能源供應方面，將公平地對待美國等外國供應商。

在中國的成都參加第22屆中美商貿聯委會的布賴森表示，中國官員告訴他，中國在未來的5年將在清潔能源工業上投資1.7萬億美元。

布賴森說，中國官員還承諾給予美國在內的外國供應商「公平的競爭機會」。

除了清潔能源之外，中國還承諾向「戰略性工業」提供稅負減免、補助等等優惠措施。

受惠的工業包括環保、信息工業、生物科技以及高端製造行業。

這次會議在成都舉行兩天 ，由中國國務院副總理王岐山與美國商務部長布賴森、貿易代表柯克等人共同主持會議。

中美參會代表團已於20日舉行了小範圍會談。本屆會議於21日下午閉幕。

周一中美雙方舉行了經貿合作文件簽字儀式，雙方簽署了《中美知識產權合作項目框架協議》、《關於支持中美能源合作項目的諒解備忘錄》等５項經貿合作文件。