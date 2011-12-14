圖片版權 BBC World Service Image caption 外國人在中國如何領取社保仍然含糊不清

美國商會的調查顯示，在中國的外國公司擔心要外籍雇員繳納社會保險金的規定將增加在華經營成本和生活費用。

美國商會說，「我們的會員公司對新規定感到擔憂，因為雇主和雇員都要增加支出，而且外國人在中國領取社保也是很難的，幾乎是不可能。」

10月15日，中國開始實施《在中國境內就業的外國人參加社會保險暫行辦法》，要求在中國就業的外國人繳納社保金。

月薪達12603元人民幣的，個人繳納工資10%，雇主拿出30%。這筆錢涵蓋醫療和失業保險和退休金。

但是外國人在中國領取社保的規定卻含糊不清，特別是大多數外國人如果在中國失去工作也自動失去了簽證。

中國當局還沒有就外國人如何在中國領取社會救濟提供詳細情況。此外，也不清楚外國人是否能得到特別簽證以方便在中國領退休金。

中國表示，要求外國人繳納社保是為了保護在華外籍工人享受社會福利的權利。

實施新規定後，中國的社會保險越來越接近歐盟國家的做法。

在歐盟國家，外國人與當地公民一樣繳納社會保險金，也與當地人一樣享受社會福利，包括免費醫療和其他福利。