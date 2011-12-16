圖片版權 Other Image caption 全球多家大型銀行信用評級面臨降級壓力

美國評級機構惠譽周四（12月15日）下調世界六大銀行的發行人違約評級。

這六家銀行包括美國銀行、高盛、英國巴克萊銀行、法國巴黎銀行、德國德意志銀行以及瑞士信貸銀行。

在聲明中，惠譽稱這幾家歐洲和美國銀行"面臨金融市場的挑戰特別敏感"。

惠譽同時還下調了這六家銀行以及摩根士丹利和法國興業銀行的可行性評級。

惠譽稱此次下調反應了銀行作為一個整體所面臨的挑戰， 而不只是某些金融機構基本信用方面的負增長。

由於全球經濟疲軟，市場質疑歐盟領導人應對歐債危機不得力，很多大型銀行的信用評級都面臨降級壓力。

上周，穆迪宣佈下調法巴銀行、法國興業銀行和法國農業信貸銀行的信用評級。

11月30日，標普下調了包括美銀、高盛、巴克萊在內的一系列大型跨國銀行的信用評級。