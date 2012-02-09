希腊紧缩措施谈判仍未能达成协议
- 2012年 2月 9日
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希臘聯合政府就緊縮措施談判結束，但仍未能達成協議。
這場希臘總理帕帕季莫斯與3個主要政黨的談判持續了超過7個小時。
帕帕季莫斯表示，目前，各黨派領袖已就一些基本問題達成一致，但各方在養老金問題上仍未能妥協。
據稱，帕帕季莫斯將與歐盟、國際貨幣基金組織和歐洲央行「三駕馬車」組成的公共債權人進行進一步談判。
「三駕馬車」提出希臘應進一步削減養老金的要求成為談判最具爭議的部分。
歐元區17國財長將於周四（2月9日）下午將在布魯塞爾舉行會議，重點商討希臘救助問題。
希臘需要新的救助計劃才能避免在下個月宣佈債務違約。
此次會議最初定於6日舉行，但由於希臘救助談判一拖再拖，曾被推遲至8日舉行，因此備受關注。