圖片版權 AFP Image caption 長達7小時的談判仍未能達成協議

希臘聯合政府就緊縮措施談判結束，但仍未能達成協議。

這場希臘總理帕帕季莫斯與3個主要政黨的談判持續了超過7個小時。

帕帕季莫斯表示，目前，各黨派領袖已就一些基本問題達成一致，但各方在養老金問題上仍未能妥協。

據稱，帕帕季莫斯將與歐盟、國際貨幣基金組織和歐洲央行「三駕馬車」組成的公共債權人進行進一步談判。

「三駕馬車」提出希臘應進一步削減養老金的要求成為談判最具爭議的部分。

歐元區17國財長將於周四（2月9日）下午將在布魯塞爾舉行會議，重點商討希臘救助問題。

希臘需要新的救助計劃才能避免在下個月宣佈債務違約。

此次會議最初定於6日舉行，但由於希臘救助談判一拖再拖，曾被推遲至8日舉行，因此備受關注。