圖片版權 AP Image caption 世界銀行行長是國際金融界最具影響力的人士之一

金磚國家財長在G20會議周邊召開小組會議，提出未來世界銀行行長人選不應繼續局限於美國人。

巴西、俄羅斯、印度、中國和南非的財政部長星期六（2月25日）在墨西哥城開會提出以上要求。

巴西財長曼特加對記者們指出，世界銀行選擇行長時不應該只考慮國籍，而是應該擇優。

傳統上，歐洲和美國各自把持國際貨幣基金組織主席和世界銀行行長兩大國際金融系統重頭位置。

國際貨幣基金組織主席一職由歐盟國家把持，而世界銀行行長數十年來一直是美國人。

但是在經濟上日益強大的金磚國家認為未來有關選舉應該向所有國家開放。

角逐

國際貨幣基金組織去年重新選舉主席時，金磚國家也提出了同樣的要求。

當時也確實有來自發展中國家的候選人角逐該職位，不過最終仍然由法國人拉加德勝出。

現任世界銀行行長佐利克預計將在今年六月離職，新興經濟無疑將把這一職位空缺視為在國際舞台伸展其影響力的重要機會。

美國已經宣佈將會宣佈佐利克的繼任人選，不過目前還沒有給出任何具體的名字。

分析人士稱，目前可能參與世界銀行行長角逐的人選包括美國前財長薩默斯、美國現任國務卿希拉里·克林頓、美國駐聯合國大使萊絲。

不過美國國務院已經澄清說希拉里沒有去世界銀行就職的打算。