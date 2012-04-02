Image caption 歐元區經濟如今面臨該貨幣發行以來最大的危機。

歐元區國家的失業率從元月份的10.7%上升到了10.8%，而同月份採購經理人指數則是連續第8個月低於50。

歐元區國家當中，西班牙的失業率為23.6%，是失業率最高的國家。

採購經理人指數PMI持續低於50，意味著歐元區的經濟收縮。

法國是生產萎縮最嚴重的歐元國家，產出值下降到3年來最低水平。

專家指出，歐元區製造商三月份的情況格外「糟糕」，產出值再次下跌，抵消了今年頭兩個月略為增加的產出值。

他們認為，歐元區經濟在今年第一季還是專家們所謂的「遲緩」。

也有些專家認為這些跡象都顯示歐元區經濟很可能正在進入衰退，今年第二季度的表現也很難看好。

就業市場也是非常嚴峻，二月份意大利的失業率達到9.3%，這是該國從2004年開始收集每月失業率統計數字以來的最高紀錄。

15到24歲群體的失業率則是高達31.9%。

意大利總理蒙蒂正在試圖推動他宣稱可以改善失業狀況的就業市場改革。

歐元區國家失業率較低的分別是奧地利（4.2%）、荷蘭（4.9%）以及德國（5.7%）。

歐洲企業領袖的信心因為受到歐債危機的打擊而大受影響。

歐元區國家的財政部長們希望增加歐元救援基金總額能夠有助於歐元區企業領袖的投資信心。

歐元國家同意共同將所謂「防火牆」的基金總額由5千億歐元增加到8千億歐元。

這個基金的永久性任務就是挽救財政出現問題的歐元國家。