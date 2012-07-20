微软史上首次出现季度亏损
- 2012年 7月 20日
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計算機巨頭微軟在今年4至6月期間虧損4.92億美元，這是該公司1986年上市以來首次蒙受季度虧損。
微軟解釋說，造成虧損的原因是其在線廣告機構aQuantive業績不佳造成的62億美元減記支出。
微軟在2007年以63億美元價格收購aQuantive，但是該公司多年來業績一直不如谷歌。
如果刨除aQuantive減記因素，事實上微軟在6月30日截止的這一個季度收入並不低。
雖然視窗操作系統在個人電腦市場的一統天下地位近年略有下降，但微軟公司在該季度的收入仍然同比增加4%，達到180.6億美元。
忽視aQuantive減記支出以及與視窗8操作系統相關的5.4億美元遞延營收因素的話，微軟該季度盈利達到69.3億美元，甚至高於市場預期。
這也是為什麼微軟雖然出現上市以來首個季度虧損，公司股價卻仍然攀升了1.6%的原因。
微軟計劃在10月推出視窗8操作系統，公司稱視窗8系統的外觀將與傳統視窗系統有很大區別，是公司10年來最重要的創新設計。