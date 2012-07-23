圖片版權 Xinhua Image caption 中海油和其他中國的國營能源公司一樣，通過收購能不同手段積極拓展海外能源蘊藏。

中國海洋石油有限公司（CNOOC）周一宣佈將出資151億美元收購加拿大能源公司尼克森（Nexen）公司。

這是中國迄今為止最大的海外能源收購行動。

中海油的收購行動將受到加拿大政府的嚴格審查。

根據雙方協議，中海油將以每股27.5美元的價格收購尼克森公司所有流通中的普通股。

中海油預計收購將在今年第四季度落實。不過目前這一收購行動還有待於政府的批准。

中海油與尼克森能源在先前就已經組成策略聯盟，共同在墨西哥灣岸外開採石油。

與此同時，中海油也表示將在加拿大的多倫多證交所上市，作為該公司的海外長期投資策略。

這次的收購行動如果完成，也將使得中海油在加拿大的投資總額提高到430億美元。

該公司說，未來計劃在加拿大的城市--卡爾加裏成立地區運營總部，這次的協議不但將保留尼克森能源的原班人馬，還將增加開採加拿大的能源。

中海油目前掌握的能源儲量大約只能供給開採9年的時間，與各大石油公司相比，比例偏低，急需找到新的能源儲藏。

2005年，中海油曾試圖收購美國優尼科能源公司結果遭遇強大政治阻力而失敗。