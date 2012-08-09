中国7月CPI涨幅创两年半新低

2012年8月9日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國2012年7月份的食品價格上漲2. 4%。

中國國家統計局周四（9日）發佈數據顯示，中國今年7月份全國消費者物價指數漲幅首次跌破2%，創下兩年半來的新低。

中國7月份全國居民消費價格總水平同比上漲僅1.8%，符合多家金融機構此前預測7月CPI同比增幅繼6月跌破3%之後將繼續下跌到2%以內。

日本野村證券經濟學家張志文分析說，這項數字為中國提供了更大空間放寬來財政政策。

數據顯示，7月份城市及農村消費價格分別上漲1.9%及1.5%，而食品價格上漲了2.4%。

今年1月到7月平均下來，全國居民消費價格總水平比去年同期上漲了3.1%。

而分析人士普遍認為中國今年將完成將通脹控制在4%以內的目標。

微調力道

據預算，7月份CPI同比增幅中，去年價格上漲的翹尾因素及新漲價因素分別約為0.9%。

上海復旦大學經濟學院副院長孫立堅則認為，造成CPI連續走低的主要原因不是翹尾因素，而是持續疲軟的市場需求，包括真實需求不足以及投資需求進一步減弱。

中國央行上周發表的報告表示，由於季節性因素以及勞動力和資源成本上升，中國8月以後的消費通脹可能將出現反彈。

《中國證券報》稍早時報道分析稱，流動性的持續放鬆是大勢所趨，分析預期再次下調存款凖備金率已進入倒計時。

溫家寶7月底在中共中央政治局一個經濟會議上表示，下半年要把「穩增長」放在更重要的位置，並要加大預調微調力道，進一步實施結構性減稅政策。