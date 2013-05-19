香港再成中國最具競爭力城市但優勢放緩

Image caption 社科院報告指香港的經濟呈虛擬化及泡沫化，阻礙中小企發展。

香港連續11年在中國社科院發表的城市競爭力報告中位居榜首，但報告指其競爭優勢增速放緩。

社科院於周日（19日）發表新一份《中國城市競爭力報告》，香港在經濟、可持續和宜居城市等多方面競爭力均得到第一名，最終在綜合競爭力排列榜首，深圳和上海則分別排名第二位和第三位。

不過，這份又稱《城市競爭力藍皮書》的報告說，香港的經濟高度依賴金融和房地產業，但土地供應不足導致租金高企，房價增長過快，經濟呈虛擬化及泡沫化，阻礙中小型企業發展。

報告並說，香港在產業結構向創新科技方面轉型沒有明顯突破，而缺乏重工業及科技產業，令其與珠三角的互補性變弱，隨著中國改革開放深入，中國內地在服務業方面將取代香港。

報告建議香港應該增加土地供應，加強城市發展規劃以及促進科技創新，按照中國內地當下的經濟形勢重新定位。

地域差距

據報告，綜合競爭力排名中，除了港澳台地區佔了兩席，東南沿海城市則佔了五席，環渤海地區佔了兩席。

然而，中國中西部地區沒有任何城市能擠身綜合競爭力十強，能進入20強的只有武漢和成都。

報告指出，地區優勢對城市綜合經濟競爭力的影響十分明顯，而廣東省近年實施經濟轉型，借助其經濟實力、發展水平以及毗鄰現代服務業中心香港的優勢，已取得了一定成效。

此外，報告並說，目前城市建設「捨本逐利」的問題為重視城市建設，卻輕視管理服務，「以人為本」的宜居城市建設嚴重不足。

其中，東南地區在宜居優勢中仍然突出，西部地區整體水平較低，地域差距明顯。