歐盟決定對中國光伏產品征收懲罰性關稅

Image caption 中國2011年向歐盟出口光伏電池板價值270億美元。

歐盟剛剛宣佈了針對中國光伏電池板的數10億歐元關稅的征收方案。

歐盟指責中國通過補貼方式廉價傾銷光伏電池板產品以謀求「佔領市場」。

歐盟27個成員國6月6日開始將向中國光伏電池板產品征收懲罰性關稅，初期稅率為12%，而稅率八月將提升到47%。

中國是世界最大的光伏電池板生產和出口國。 2011年中國共向歐盟國家出口了價值270億美元的光伏電池板。

歐盟貿易專員德古赫特說，「今天，歐盟委員會一致決定對中國光伏電池板產品征收（懲罰性）關稅。在此之前，調查發現中國產品銷售價格低於歐洲市場成本價88%。」

他還指出，很明顯，傾銷的做法損害歐洲光伏電池工業，由於中國公司佔有市場份額80%，25000個就業崗位因此受到威脅。

德古赫特說，「我希望與中方找到一個公平的解決方案。」他還表示，如果北京希望舉行會談，周二的決定就為會談打開大門。「現在該是中國採取行動的時候了。」

歐盟貿易專員德古赫特強調，這些措施並不是保護主義，而是歐盟根據國際貿易法行使權力，保護其自身的利益。

爭議性決定

德國和中國事前均反覆對反傾銷制裁措施表示反對。中國總理李克強5月底訪問德國時曾與總理默克爾共同表態，反對歐盟貿易委員會對華「雙反」調查。

與此同時，中國商務部部長高虎城也高調表態「將毫不猶豫地維護中國光伏企業的合法權益」。

根據歐盟貿易委員會的規則，如果投反對票的成員國少於15個，那麼歐委會將會在6月6日起對中國輸歐太陽能產品征收臨時性關稅。

據報，在投票中，德國、英國、荷蘭、瑞典等多國投了反對票。 法國、意大利、葡萄牙、立陶宛等國選擇站在歐盟委員會一邊，波蘭、西班牙、奧地利、羅馬尼亞、拉脫維亞等選擇棄權。