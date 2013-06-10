亞洲航空集資2.77億擴充機隊
- 2013年 6月 10日
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廉價航空公司亞洲航空將在馬來西亞上市，公司計劃集資2.77億美元擴充機隊。
亞航總裁費爾南德茲說，亞航將於7月10日在馬來西亞交易所上市。
亞航周一（10日）表示，計劃用集資所得，在未來4年把客機數量增至現水平3倍以上，以滿足亞太地區的航班需求。
亞航招股意向書顯示，以每股約1.15至1.45馬幣配售5.926億新股，可望募集8.59億馬幣（2.77億美元）。
亞航現時有10架A330-300型空中巴士服務14道航線，但由7月起的未來4年將收到共23架同型飛機。
此外，亞航還已簽下另外10架A350-900型飛機的訂單。
（編譯：梁祺鈞 / 責編：伊人）