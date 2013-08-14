中影與好萊塢達成增值稅分賬協議

Image caption 中影與好萊塢之間的票房分賬糾紛波及美國六大片商。

代表美國好萊塢六大製片商的商會宣佈與中國就電影增值稅分賬問題達成協議，中方已經重啟付款程序。

美國電影協會主席兼總裁多德星期二（8月13日）晚間在洛杉磯發表聲明說，中國政府已經解決了問題，六大片商被欠票款將全數發還。但他並未說明此後的分賬安排。

美國行業刊物《好萊塢報道者》此前稱，自去年年底至今，負責發行境外電影的中國電影集團已經拖欠了好萊塢共約1.19億美元（7.3億元人民幣）的票房收益。

好萊塢六大片商——華納兄弟、索尼、二十世紀福克斯、派拉蒙、迪士尼與環球影業——均受這次爭端影響。

增值稅爭端

此次引發爭端的2%增值稅是來自正在進行的「營業稅改徵增值稅」試點稅務改革，包括廣播影視業在內的現代服務業從8月1日起實施了「營改增」全國試點。

但據廣州《21世紀經濟報道》稱，中國財政部早在去年12月已經開始讓進口電影轉讓版權實施「營改增」。

此前，另一份好萊塢行業刊物《綜藝》雜誌報道稱，美國貿易代表辦公室已經介入了中影與美國六大片商之間這起糾紛。《好萊塢報道者》隨後再稱，中國國務院也介入調停。

多德在星期二的聲明中續稱：「中美電影業界一直維持密切的建設性合作關係，美國電影協會感謝我們的伙伴——中國國家新聞出版廣電總局——在順利解決此問題上的努力。」

「隨著中國銀幕社群繼續在國際娛樂市場上邁向成為世界翹楚的道路上前進，我們希望日後能進一步加強與國家新聞出版廣電總局的聯繫。」

美國《華爾街日報》評論說，好萊塢在這次爭端中「似乎已佔得上風」。

（編譯：葉靖斯 責編：董樂）