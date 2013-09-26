中海油獲烏干達油田開採合同

Image caption 經濟告訴擴張和城市化進程導致中國能源需求持續增長，確保能源供應安全成為重要戰略目標。

中國海洋石油總公司（中海油）獲烏干達Kingfisher油田開採合同，為期4年，總金額估計約20億美元。

該油田探明儲量為6.35億桶，其中可採儲量為1.96億桶。

這是中國能源企業在海外一系列投資中最新一例。

據烏干達能源官員透露，Kingfisher油田初期將日產原油3至4萬桶。

中海油將在今後4年根據合約在這個油田開採。

中國近年來經濟的迅速增長和城市化腳步加快導致能源需求大增，已成為世界第一大原油消費國。

隨著能源需求持續上升，中國希望改變高度依賴進口能源的狀況，多年來一直尋求在海外投資石油天然氣開採的機會，以期保證供應。

去年，中海油成功併購加拿大石油企業尼克森（Nexen），交易金額151億美元，創中國企業海外併購規模之最。

不過，中國在美國能源業的併購努力遇阻受挫。

去年，中國石油總公司（中石油）幾經波折，最後於12月以22億美元的價格承購參股加拿大能源公司（Encana）在阿爾伯塔省的頁岩氣開採業務。

中石油去年還簽約收購了必和必拓公司在澳大利亞一個液化天然氣項目中的股權。

（編譯：郱書 責編：李莉）

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黔驢技窮，無能。<strong>陳正剛, 中國上海</strong><br/>