中國央行「不承認比特幣合法性」

2013年11月22日

圖像加註文字， 業內人士稱美國與中國是全球比特幣交易量最大的兩個國家。

據中國報章報道，中國中央銀行首次對最近掀起熱潮的虛擬貨幣比特幣表態。

廣州《21世紀經濟報道》星期五（11月22日）報道，中國人民銀行副行長易綱本周在一場論壇上表示，央行近期不可能承認比特幣的合法性。

不過易綱同時指出，比特幣「很有特點」，具有「啟發性」，普通民眾擁有參與其買賣的自由。報道引述業內人士稱，這是說明中國監管部門默許比特幣在華發展的利好消息。

比特幣兌人民幣價格本周出現大幅波動，引起中國財金人士對其投資風險的關注。

《21世紀經濟報道》指出，比特幣星期一（18日）、星期二兩天從1比特幣兌3000元人民幣持續攀升至星期二8000元高位，此後迅速回落。

據其中一個中國交易平台——比特幣中國網站數據，比特幣兌人民幣匯價北京時間星期五中午報5084.07元。

官方關注

比特幣的活躍也引來了官方媒體的關注。新華社以「風生水起」來形容本周以來比特幣兌人民幣匯率的走勢。

新華社星期四（21日）引述比特幣中國副總凌亢說：「10月初，美國政府叫停利用比特幣從事非法活動的『絲綢之路』網站，傳遞出政府將規範比特幣流通的信號，比特幣價格當天就上漲了100美元。」

「我們近兩個多月新註冊用戶增長了數倍，日交易規模兩個月內已經翻了5倍，突破10萬枚比特幣……中國和美國成為目前全世界比特幣交易最活躍的兩個國家。」

與此同時，新華社引述安邦諮詢分析師劉梟警告說：「當前比特幣走勢已經達到無視任何負面消息的『非理性繁榮』，隨時可能暴跌。」

被稱為「中國研究網絡經濟第一人」的中國科學院高級研究員呂本富本周對BBC中文網說，中國的投機者之所以在炒比特幣，因為它帶有類似六合彩的性質，而且可以不通過中央銀行系統來流通和交換。

不過呂本富也指出，傳統貨幣發行時須有實物作抵押，作為國家主權貨幣須國家信用作擔保，但比特幣是一種網絡虛擬貨幣，既沒有任何抵押物，也沒有國家信用作擔保，一旦貶值，用戶可能會變得一無所有。

圖像加註文字， 比特幣在民間的付款應用正不斷普及。

台灣也注意到比特幣熱潮。中央銀行總裁彭淮南星期三（20日）在立法院接受質詢時說，台灣央行把比特幣交易視為貴金屬交易，將注意其價格變動，並防範有人利用比特幣洗錢。

民間普及

目前，比特幣在世界各地的民間應用正不斷擴大。

中國除有百度加速樂接受比特幣付款外，還有盛大集團在其上海浦東商品房項目接受以比特幣交易。壹基金和淘寶網部分商戶也已接受比特幣結算。

而在世界各地，澳大利亞悉尼有酒吧接受比特幣交易，加拿大溫哥華更在10月底推出全球首台比特幣自動提款機。

比特幣還走進大學行政平台。塞浦路斯規模最大的私立大學——尼科西亞大學——星期四宣佈，該校將成為全球首家接受以比特幣支付學費的大學。

塞浦路斯今年3月爆發金融危機，該國政府為獲取國際金融援助而實施了歐元區內唯一的資本流動管制措施。

不過，尼科西亞大學強調，數位貨幣是無可避免的科技趨勢，該校接受比特幣交易旨在提高效率，與資本流動禁令無關。

校方稱，該校收取比特幣付款後將馬上按照當天匯率兌換成歐元，因此對學校來說毫無風險。

（撰稿：葉靖斯 責編：蕭爾）