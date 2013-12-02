趙無極名畫《抽像》在北京拍出天價
- 2013年 12月 2日
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中國現代派畫家趙無極的作品《抽像》周日（1日）在蘇富比北京拍賣會上拍出8968萬元人民幣，刷新了其作品今年早些時候在香港創下的拍賣紀錄。
蘇富比亞洲區行政總裁程壽康對路透社表示，對此次拍賣結果感到震驚。
他說，以抽像派風格聞名的趙無極「將成為或者已經成為中國的畢加索」。
《抽像》創作於1958年，是趙無極代表性的「甲骨文時期」的經典作品。曾被巴黎法蘭西畫廊收藏，後於1961年被美國芝加哥藝術學院購藏。
拍賣盛事
作為國際拍賣巨頭，有200餘年歷史的蘇富比2012年與北京各歌華合資成立蘇富比（北京）拍賣公司，以借此成為第一家可以在中國境內運營的國際藝術拍賣行。
蘇富比在中國舉辦的最大規模藝術盛會—蘇富比北京藝術周星期天（1日）落幕。
在當日舉辦的「現當代中國藝術拍賣會」上，《抽像》被一名山西藝術收藏家張小軍（音譯）買走。
由於拍賣活動是在首都機場附近的天竺自由貿易區內舉行的，因此買家不用支付進口物品所需的大約25%的稅費和關稅。
（編譯：尚清 責編：顧垠）