趙無極名畫《抽像》在北京拍出天價

Image caption 蘇富比亞洲區行政總裁程壽康對此次拍賣結果感到震驚。

中國現代派畫家趙無極的作品《抽像》周日（1日）在蘇富比北京拍賣會上拍出8968萬元人民幣，刷新了其作品今年早些時候在香港創下的拍賣紀錄。

蘇富比亞洲區行政總裁程壽康對路透社表示，對此次拍賣結果感到震驚。

他說，以抽像派風格聞名的趙無極「將成為或者已經成為中國的畢加索」。

《抽像》創作於1958年，是趙無極代表性的「甲骨文時期」的經典作品。曾被巴黎法蘭西畫廊收藏，後於1961年被美國芝加哥藝術學院購藏。

拍賣盛事

作為國際拍賣巨頭，有200餘年歷史的蘇富比2012年與北京各歌華合資成立蘇富比（北京）拍賣公司，以借此成為第一家可以在中國境內運營的國際藝術拍賣行。

蘇富比在中國舉辦的最大規模藝術盛會—蘇富比北京藝術周星期天（1日）落幕。

在當日舉辦的「現當代中國藝術拍賣會」上，《抽像》被一名山西藝術收藏家張小軍（音譯）買走。

由於拍賣活動是在首都機場附近的天竺自由貿易區內舉行的，因此買家不用支付進口物品所需的大約25%的稅費和關稅。

（編譯：尚清 責編：顧垠）