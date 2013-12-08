中國11月份出口增幅優於市場預期

Image caption 一些分析人士認為出口增幅可能被熱錢流入推高。

中國公布11月份出口數據同比大幅增長，優於市場預期。

海關總署星期天（12月8日）公布，11月份中國出口總額1.24萬億元人民幣（2022億美元），同比增長12.7%；進口總額1.03億元，同比增長5.3%。

此前，中國國家統計局公布同期採購經理人指數（PMI）為51.4，與10月份持平，顯示製造業仍然強勁。這些數據進一步增強市場對中國經濟走向穩定的信心。

不過，一些分析人士也警告，境外熱錢喬裝成外貿收益流入，可能影響到數據的可靠性。

路透社引述申銀萬國證券首席分析師李慧勇說，隨著中國經濟的基礎因素趨穩，加上北京當局繼續推動改革，改善投資前景，熱錢也隨著被吸引到中國來。

李慧勇指出，11月份進口增幅遜於預期，出口則剛剛相反，正好說明了熱錢流入的可能性。

就在外貿數據公布之前，國家外匯管理局星期六公布了加強監管銀行與企業使用外匯的政策文件，以遏制無真實交易背景的虛假貿易融資行為，防範異常外匯資金跨境流動。

然而，蘇格蘭皇家銀行首席中國經濟學家高路易（Louis Kuijs）的最新研究筆記仍對中國經濟作出正面評價。

高路易指出，當前高收入國家經濟復蘇，世界貿易循環呈活躍態勢，進口情況顯示中國內需正「扎實擴充」。

分析指出，外部需求強勁將給與中國總理李克強更多空間，出台更多改革措施，提升市場操作在中國經濟發展中的主導地位。這也將有助於實現全年經濟增長7.2%的目標。

（撰稿／責編：葉靖斯）

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讀者反饋

外匯收入增加是國際熱錢流入，外匯儲備減少是不看好中國經濟前景……那麼BBC又怎麼看英國首相被罰坐了十八個月冷板凳後才興高采烈地獲批准去北京會見中國領導人，並對著全世界保證要做中國在西鄉最堅定的支持者呢！英國BBC的主編對英中l兩國關係是看好還是不看好呢！

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