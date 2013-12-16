中國持美國國債額首超1.3萬億美元

Image caption 中國是美國最大的債權國。

美國財政部周一公布的數據顯示，中國在10月份擁有的美國國債額首次超過1.3萬億美元，相當於每個中國人都擁有將近1000美元的美國國債。

如果把香港計算在內，中國擁有的美國國債額高達1.44萬億美元，比一年前的1.31萬億美元高出很多。

雖然中國之前曾經表示華盛頓方面的政治鬥爭讓該國處於債務危機的邊緣，因此將會減緩購買美國國債的額度。不過美中這兩個世界上最大的經濟體之間的最大債權國和債務國關係依然持續。

中國在過去一年中一直在警告美國的債務過多可能會帶來巨大風險。

不過由於兩國是對方最大的貿易伙伴，中國仍然在繼續持有美國國債以防人民幣增值速度過快。

中國外匯儲備額在今年的第三季度達到3.66萬億美元，其中40%是美元。

日本仍然是美國第二大債權國，持有1.17萬億美元的美國國債。

（編譯：林杉 責編：李莉）