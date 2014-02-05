YouTube將審查視頻點擊量真實性

圖片版權 BBC World Service Image caption YouTube是全世界最大的視頻分享網站

全世界最大的視頻分享網站YouTube宣佈將開始審查上傳視頻點擊率的真實性，以打擊人為製造點擊量的行為。

YouTube表示，一些人以轉移鏈接等欺騙方式，或者花錢從其他網站購買點擊的方式提高自己視頻的點擊量，從而製造這段視頻非常受歡迎的假像。

YouTube現在會開始經常性地檢查視頻點擊的真實性，並且刪除那些虛假的點擊。

擁有YouTube的谷歌公司發表聲明說，有人企圖鑽系統的空子，人為抬高點擊數。這些人不僅在視頻是否受歡迎的問題上誤導粉絲，而且損害了YouTube的質量。

谷歌還說，他們過去曾採取過過濾垃圾點擊的措施，但是從現在開始將對點擊數進行審查。

廣告吸引力

谷歌承認，新手段可能只會對YouTube上很小一部分視頻產生影響。

YouTube是全世界最大的視頻分享網站，吸引了大批的受眾，因此也成為一些公司做廣告的重要場所。

有分析人士指出，谷歌宣佈的最新措施也是為了向這些公司表明，他們在這裏做廣告不會受騙，將會覆蓋真實的受眾。

一位數碼市場專家對BBC說，希望做廣告的公司往往會審查一段視頻的點擊數，讓後再決定是不是把自己的廣告放在上面。

「如果點擊數是虛假的，公司就可能失去真正的受眾，白費投資。」

（編譯：躍生/責編：李莉）