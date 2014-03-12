索羅斯：歐盟無法在長期經濟停滯中生存

圖片版權 Reuters Image caption 索羅斯不贊成歐洲國家目前採取的政策

億萬富翁投資家喬治•索羅斯對BBC說，德國要對許多歐盟的問題負責，因為它沒有起到一個領導的作用。

索羅斯在接受BBC採訪時說，歐盟很可能無法在長期的經濟呆滯中存活。而他把歐盟的主要問題歸咎於德國領導不力。

索羅斯說，他希望德國能改變政策，意識到它所倡導的「緊縮政策」只會適得其反。

「德國人記憶中的是通貨通脹，因此他們繼續採取抑制通脹的政策。然而實際的問題卻是通貨緊縮。」

索羅斯表示，唯一能改變這種情況的是德國，因為德國處於領導地位。「然而德國卻不想當這個領導，這是個悲劇」。

索羅斯還說，世界上有許多國家都曾經歷長期的經濟呆滯，但都活下來了。

「在２５年的經濟停滯後，日本正努力擺脫這一狀態，歐盟卻正在進入這樣的境地。」

「然而，歐盟不是一個國家，而是許多主權國家的一個鬆散聯合體，因此很可能就生存不下來」。

索羅斯稱，歐元危機改變了歐盟成員國之間的關係。他說，歐盟原本是一個相互平等的主權國家一個自願的聯合體，這一聯合體的成員願意為了共同的利益犧牲一些各自的主權。而歐元危機後，歐盟成員的關係從相互平等的一種關係變成了債務國和債權國的關係，既不公平也不自願。

索羅斯在其剛剛出版的新書《歐盟的悲劇》中還寫道，他認為，銀行業是「寄生蟲」，拖經濟恢復的後腿。而且至今沒有採取什麼措施解決導致2008年金融危機的根本問題。

索羅斯對BBC說，銀行業的第一個任務是自保而不是服務於經濟。因此許多中小型企業得不到銀行的幫助而破產。

意大利便是最好的例證。

（撰稿：李麗/責編：董樂）