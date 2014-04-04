中國三胞集團收購英國老牌百貨公司

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中國三胞集團周四（4月3日）在倫敦與英國老牌弗雷澤百貨商店集團（House of Fraser）簽署協議，收購其89%的股份。

據悉，收購後的弗雷澤百貨商店的新中文名字暫定為「東方福來德」。

英國弗雷澤百貨商店集團創立於1849年，是英國最大的零售企業之一，在全國擁有60家商店。

這是迄今為止，中國零售企業在海外金額最大的一筆併購。

三胞集團旗下包括擁有IT終端連鎖零售企業宏圖三胞和南京新百，創始人和董事長為袁亞非。

這是繼25年前港商潘迪生（Dickson Poon）買下倫敦高檔百貨公司哈維·尼科斯（Harvey Nichols）之後，首次有中國民營企業在英國收購零售業品牌。

此前，有報道說，三胞集團曾與弗雷澤百貨商店集團洽談在中國擔任該品牌的特許經營承包商事宜；這次是三胞集團直接向弗雷澤百貨商店集團提出收購請求。

有165年歷史的House of Fraser 現在的主要股東希望從高端零售業抽身，一段時間來一直在為這家老店安排出路，一方面找買家，另一方面尋求在倫敦證券市場重新上市。

這家英國老店曾與法國著名的老佛爺百貨公司（Galeries Lafayette）磋商，但今年1月法國方面公司高層人事變更，談判擱淺。

此外，它還聘請Numis公司和匯豐集團（HSBC）為其評估重新上市的可能性。

袁亞非下海經商前曾在南京雨花台區政府當公務員；三胞集團價值50億英鎊，《福布斯》估計袁亞非本人身家近3億英鎊。

弗雷澤百貨商店屬於英國中高檔百貨公司，雖然一度銷售疲弱，但經過去年聖誕旺季大膽減價促銷和網購領域的長足進展，銷售止跌回升，且近期一些突破傳統的渠道多元化戰略也使它拉開了跟傳統零售商的距離。

因此，業內有人認為三胞集團拿了個好價錢；49歲的中國富豪袁亞非在英國雖是初來乍到，卻已經展露出「精明顧客」的天分。

（編譯：高志強 責編：路西）