三星手機銷售量今年第一季度下降4%

圖片版權 AFP Image caption 三星Galaxy系列智能手機的成功是三星電子近年來發展的重要動力。

韓國三星電子（Samsung Electronics）報告說，三星手機的銷售量2014年1月到3月期間下滑了4%，但營業利潤比前一季度增加18%。

三星電子是世界上最大的手機生產商，手機利潤佔該公司利潤的相當大部分。

三星Galaxy系列智能手機的成功是三星電子近年來發展的重要動力。

它的成功使三星電子在2012年取代諾基亞登上全球最大手機生產商地位。

然而在智能手機產業的競爭日益激烈，這迫使許多生產商不得不使產品降價，利潤也隨之受損。

與此同時，在成熟的市場，對智能手機的需求也開始下降。

這一切都對手機生產商造成壓力。

分析人士認為，像三星這樣的智能手機生產商必須考慮在新興市場引入低價產品才能維持其發展。

三星已經在這樣做，不過在這一領域它也面臨激烈競爭，特別是來自中國華為、中興和小米的競爭。