歐盟委員會下調歐元區經濟預測

圖片版權 Getty Image caption 歐盟委員會的報告預測說，歐元區將繼續維持低通貨膨脹。

歐盟委員會的預測說，歐元區18國經濟今年增長幅度將僅僅為0.8%。

這一預測低於今年早些時候所做出的1.2%的增長率。歐盟委員會同時還把2015年歐元區經濟增長預測從1.7%下調到1.1%。

歐盟委員會副主席卡泰寧(Jyrki Katainen)說「經濟及就業形勢改善的速度不夠快」。

歐盟委員會的報告預測說，歐元區將繼續維持低通貨膨脹。

報告指出法國和意大利經濟持續的不景氣阻礙了歐元區經濟的恢復。

歐盟執委會說，歐元區經濟要到2016年才能達到1.7%的增長率。

不過，BBC經濟事務記者說，歐盟委員會雖然下調了經濟預測，但歐元區明年的經濟還是有小幅的增長，而且會在2016年進一步加速。

歐盟委員會的報告稱，這說明歐元區國家經濟政策的調整開始看到果實。

歐元區經濟的問題也影響著全球經濟的恢復。

英國和美國的經濟開始增速，但同時都由於歐元區需求的減弱而受到影響。

對歐元區通脹率的預測是今年0.5%，2015年0.8%，2016年達到1.5%。

雖然這些數字遠低於歐洲中央銀行近2%的目標，但至少這意味著被認為至少同高通脹率一樣危險的經濟通縮不會出現。

（編譯：李莉 責編：路西）