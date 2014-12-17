盧布狂瀉漸收　市場依然戰兢

圖片版權 Reuters Image caption 自今年年初以來，盧布對美元的匯率已貶值50%，主要因素包括原油價格下跌和烏克蘭危機導致的西方制裁給俄國經濟造成的壓力。

俄羅斯貨幣盧布經歷１６日的大滑坡後稍微恢復失地，但交易市場依然緊張和動蕩。

周三（１７日）一開盤，盧布又比昨日跌了４個百分點，但隨後開始漸漸回升。

到當地時間下午，１美元兌換６８盧布，比周二創紀錄的１美元兌換７９盧布的低點爬升了１１盧布。

俄羅斯財政部說，盧布幣值被「低估了」，它正在採取市場干預。

俄國財政部說，它已經注資近２０億美元以圖阻止盧布的下滑。

俄羅斯總理梅德韋傑夫稍後將主持一個內閣會議商討對策。俄羅斯能源工業巨頭和央行負責人也將出席會議。

提率無效

俄羅斯央行採取重大動作，將關鍵利率從10.5%上調到17%。但盧布對美元比率短暫反彈後跌到新低點。

周二（16日）宣佈提高利率後，盧布對美元匯率出現反彈，曾一度提高到58比1， 但隨後又回落到７９比1，創下新低。

自今年年初以來，盧布對美元的匯率已貶值50%，主要因素包括原油價格下跌和烏克蘭危機導致的西方制裁給俄國經濟造成的壓力。

經濟人士預測，俄國的經濟明年將縮減，至於縮減的規模，則與石油價格有直接聯繫。

（編譯：馬金花；責編：橫路）