布倫特原油價格每桶跌破50美元

圖片版權 Image caption 北海布蘭特原油價格每桶曾一度跌破50美元

北海布倫特原油價格每桶跌破50美元以下，這是自2009年5月以來首次跌破50美元大關。

在星期三（7日）早間的交易中，原油價格一度跌到每桶49.92美元，但隨後又略有反彈，升到50美元以上。

全球經濟放緩以及石油和天然氣供應增加是最近幾個星期油價走低的主要原因。

其實，美國西德克薩斯輕質原油價格早些時候就已經跌破了50美元。

由於北美頁岩氣產量繼續上升，以及石油輸出國組織歐佩克拒絕削減石油產量來力挺油價，因此許多觀察人士預期，原油價格可能還會進一步下跌。

編譯：凱露