香港亞視如無救援下周一恐將清盤

圖片版權 atvhk Image caption 香港亞視的前身--麗的電視，曾經是華人地區第一家電視台，1982年改名亞洲電視之後，股權曾經多次易手。（香港亞視網站截圖）

來自香港的消息說，如果近日之內沒有新的資金注入，香港的亞洲電視台就可能要清盤，也就是要將公司資產變賣償債之後解散。

香港亞視（ATV）是香港持有免費電視台牌照的兩家公司之一，去年爆發資金問題，並拖欠員工薪資。

2014年，亞視的股東、台灣旺旺集團的創辦人蔡衍明向香港法院申請要求重整亞視公司結構，法院指派德勤會計事務所（Deloitte）擔任獨立監管人。

監管人代表黎嘉恩說，如果下周一（25日）之前沒有人購入亞視股份，很可能就需要清盤。

亞視執行董事葉家寶先前曾經表示，有多個潛在買家有意接手亞視股份，應該會在最近幾天投標。

香港《南華早報》的一篇分析文章指出，亞視因為股東之間的爭執導致拖欠員工薪資，而目前亞視的最大股東、中國商人王征已經表態「完成歷史使命」，意味著不會出資救援。

據稱，如果周一沒人接手注資，亞視如要避免被勒令清盤，唯一的方法就是股東繼續借錢。

香港的媒體報道說，估計亞視的負債大約為10億港元，但是該公司的免費電視台牌照到今年（2015年）11月到期，導致有意接手的買家有所顧慮。

亞視在爆發資金危機之後，曾經試圖以減產自製新聞節目、廣告降價等方式救亡圖存，但是情況繼續惡化。

（撰稿：威克，責編：路西）