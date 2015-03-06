葛蘭素史克將解雇110名中國員工

圖片版權 Reuters Image caption 2013年7月，中國警方首次指控葛蘭素史克中國公司行賄，聲稱該公司通過旅行社向中國的醫生和官員行賄多達30億元人民幣。

去年因在中國行賄而被罰款30億元人民幣的跨國製藥公司葛蘭素史克將以從事不法行為的理由解雇110名中國員工。

據路透社周五（6日）報道，這家英國製藥公司承認他們對那些違反公司價值和行為凖則的員工採取紀律措施，但拒絕透露具體人數。

該公司發表的一份聲明說，這些不法行為發生在2013年中旬。

這一解雇措施是在針對該公司從事不法行為的員工展開詳細的腐敗醜聞調查後採取的，該腐敗醜聞嚴重損害了葛蘭素史克製藥公司的聲譽，並給該公司在中國這個快速增長的新興市場的業務帶來了重大打擊。

「正如我們之前所說，我們已經增加了我們的監督報銷，增加了我們的合規工作。我們還聘請獨立律師事務所和外部顧問來審查我們在中國的業務，」葛蘭素史克公司的聲明說。

「一旦發現不當行為的證據，我們採取適當的紀律處分，甚至包括解雇。」

葛蘭素史克在上周公布的年度報告透露，公司員工在中國的違紀案件數量從2013年的48起猛增到2014年的652起。

2013年7月，中國警方首次指控葛蘭素史克中國公司行賄，聲稱該公司通過旅行社向中國的醫生和官員行賄多達30億元人民幣。

中國的行動充分體現了在該國監管機構正越來越多地對企業不法行為採取打擊措施。

2014年9月葛蘭素史克被罰創紀錄的罰款，罰款數目與其涉嫌行賄的錢數一樣多。

葛蘭素史克在中國的前負責人馬克•賴利，以及其他四個葛蘭素史克中國分公司的高管在長沙一家法院獲刑。

（編譯/責編：尚清）