亞行行長：亞投行是合作伙伴而非對手

圖片版權 EPA Image caption 中尾武彥表示，他認為亞洲開發銀行與亞投行能互補。

亞洲開發銀行行長中尾武彥在北京表示，正在籌備成立的以中國為首的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）是亞洲開發銀行（即亞行，ADB）的潛在伙伴，而非對手。

中尾武彥說，亞洲開發銀行正就分享經驗的話題與北京方面會談。

在中尾武彥發表上述講話之前，華盛頓反對加入中國倡議成立的亞投行的姿態有所軟化，美國建議亞投行同現有的諸如世界銀行在內的機構進行合作。

美聯社引述中尾武彥說，如果亞投行滿足環境、社會和其它方面的借貸標凖，總部設在馬尼拉的亞洲開發銀行已凖備好與亞投行合作。

美國官員擔心中國倡導成立的亞投行會成為中國在亞洲的外交政策工具，並削弱美國主導的世界銀行等機構。

亞洲開發銀行行長中尾武彥表示，他認為亞洲開發銀行與亞投行能互補。

中國國務院總理李克強周一在會晤亞洲開發銀行行長中尾武彥時表示，作為最大發展中國家的中國，願不斷推進同亞行的合作伙伴關係。

中國官媒引述李克強說，中方倡議建立亞投行是為了加快本地區互聯互通、促進經濟社會發展。亞投行將以開放、包容的姿態，同現有多邊開發銀行相互補充，實現互利共贏。

2013年10月，中國國家主席習近平和總理李克強在先後出訪東南亞國家時提出籌建亞投行的設想。去年底，中國牽頭正式在北京成立亞投行，法定資本1000億美元，以刺激亞洲運輸、能源、電信等領域的投資。

亞洲開發銀行星期二發佈的最新研究報告顯示，中國2015年全年經濟增速預計將達7.2%，2016年則為7%。

去年全年中國國內生產總值同比增長7.4%，為近24年以來最低增速。

報告還預測，2016年除日本等發達國家以外的區域增長率為6.3%，而到2016年將繼續保持穩步增長。

（編譯/責編：蕭爾）