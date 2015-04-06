亞行經濟學家：中國房產市場「不會有危機」

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亞洲開發銀行（ABD）副首席經濟學家莊巨忠近日在接受BBC中文網記者專訪時說，雖然中國房產市場的價格會持續疲軟一段時間，但樓市並不會有危機。

「長期來看，中國的房地產需求是剛性的，」常居菲律賓馬尼拉的莊巨忠近日在倫敦表示，「因為中國農村勞動力仍然很多，且他們正不斷向城市轉移；而中產階級和高收入族群則常通過購買新房，改善住房條件。」

不過，就在莊巨忠做出這番評論前一周，中國國家統計局的數字顯示，今年1至2月份，商品房銷售面積8764萬平方米，同比下降16.3%。這是自2012年房屋銷售猛跌20.9%以來最大的跌幅。

莊巨忠說，此前建造過剩的住房在最近幾年有所消化，未來政府可以通過諸如經濟適用房等方式，將其進一步進行分配。「總的來說，我認為危機可能不會有，但價格疲軟會持續一段時間。長期來看，中國房產市場的潛力還是很大的。」

國企改革「最重要」

在採訪中，莊巨忠中還談到了中國經濟的轉型。他說，在下一階段中國經濟轉型的過程中，除了進行要素市場改革外，國有企業的改革則是最重要的一環，否則私營企業無法發展，也無法做到人盡其用。

圖片版權 Reuters Image caption 中國房地產市場疲軟，引起廣泛關注

莊巨忠還說，目前中小企業借不到錢，是因為銀行都把資金貸給了國有企業，使得真正能幫助中國經濟的中小企業感到生存困難。

但他認為，中國的國企改革目前還在摸索階段。「十八屆三中全會總的思路是不搞大規模私有化，這也是政治現實。但即使是公有制，國家的股份也不一定要佔大多數。」

那麼，國有企業究竟如何改？他舉例，拿所有權來說，若政府持有五成，其餘拿到（資本）市場上運作，政府只要是大股東即可，不必要完全控股，「實際上就是（十八大提出的）混合所有制，要允許私人投資者參股。當然，目前具體實施方案還沒有出來。」

中國如何避免中等收入陷阱？

作為亞洲最龐大的經濟體，中國的社會與經濟轉型尤其引人注目。然而，不少經濟學家擔心，中國正面臨跨入中等收入陷阱的風險。對此，莊巨忠也談了自己的看法，並給出建議。

「中國究竟能否避免中等收入陷阱，關鍵是是否可以通過創新，來帶動產業升級，」他對BBC中文網記者表示，「首先，企業必須要有競爭力（這其中，國企改革就很重要）；其次，宏觀經濟要穩定，社會也要安定，並配合基礎設施建設投資和改善教育質量等；另外，政府也要有發展的願景和遠見。」

在亞洲，菲律賓、泰國和馬來西亞通常被經濟學家定義為跨入中等收入陷阱的國家。不過他說，馬來西亞再過兩三年或許就能跳出這一「陷阱」。在亞洲，此前成功的案例諸如韓國、新加坡、香港和台灣等。這其中，韓國花了大約35年時間，從低收入國家變成高收入國家。

「根據我們的預測，若中國能夠保持7%的經濟增長速度，到2030年以前可以達到高收入國家水平，」莊巨忠表示，「但這過程中，不能有經濟危機，也不能有政治危機，這兩個很重要。另外，體制改革也很重要，社會安定，收入分配要合理，也要解決腐敗問題。」

(撰稿：歐陽成/責編：董樂)