紐約將投資40億美元重修拉瓜地亞機場

圖片版權 Portauthority NY NJ Image caption 拉瓜地亞機場重修示意圖

美國紐約州宣佈投資40億美元，用於重修老舊但是繁忙的拉瓜地亞機場，未來營運量將可以增加一倍。

和紐約州州長科莫同席宣佈這項大投資工程的還有曾經把拉瓜地亞機場形容為「第三世界機場」的副總統拜登。

拜登說，希望先前他所說的「誠實但是爭議性的話」能夠為拉瓜地亞機場帶來好處。

重修之後的拉瓜地亞機場，客機營運量將比現在增加大約一倍，工程預計在明年開始，第一階段完成的部分將在2019年正式營運。

拉瓜地亞機場位於紐約的皇后區，跑道沿著當地人所稱的「東河」，1939年在當時市長拉瓜地亞的大力推動之下，成為「紐約都會機場」。

後來為了紀念拉瓜地亞的貢獻，故將機場命名為拉瓜地亞機場，紐約地區共有肯尼迪（甘乃迪）、紐瓦克以及拉瓜地亞三大機場。

拉瓜地亞機場由於航廈與設備老舊，一直為人所詬病，但是該機場又是當地國內與北美航線的重要機場，業務相當繁忙。

在致詞時，科莫形容拉瓜地亞機場「過時、而且是紐約的一個糟糕的入口」。

科莫感謝拜登協助爭取到聯邦提供預算，另外將該機場作為主要轉運站的美國達美航空也將投資部分，整個重修計劃耗資約為40億美元。

重修計劃中還將改善機場的跑道和滑行道，以往由於機場跑道三面環水而且跑道長度相當短，因此航空公司的飛行員將拉瓜地亞戲稱為「美國拉瓜地亞航空母艦」。

根據計劃，工程將延長跑道與滑行道的長度，未來民航機降落的時候將會方便不少。

科莫還說，未來航站樓將建在快速道路旁，並有火車、地鐵以及渡輪連接拉瓜地亞機場。

（撰文：威克，責編：董樂）