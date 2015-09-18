倫敦金融城市長稱期待高層訪問注入新活力

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 倫敦金融城市長葉雅倫。

和美聯儲宣佈美元暫不加息的決定時間幾乎同步，倫敦金融城市長葉雅倫（Alan Yarrow）抵達香港，開始為期10天的訪華之旅。

葉雅倫周五（18日）接受BBC採訪時表示，期待中英兩國之間的高層訪問為倫敦金融城發展注入新活力。

中國官方已經宣佈，中國領導人習近平將於今年10月對英國進行國事訪問。

葉雅倫透露，他將在10天時間裏訪問香港、深圳、廣州、上海以及北京5座中國城市。在香港，他將和財政司長等官員商討雙邊商務合作、離岸人民幣市場發展、航運服務、綠色金融等話題。

在隨後的內地訪問行程中，他將會見中國金融監管部門和地方高級官員，討論人民幣國際化、中國資本市場發展等話題，並參加倫敦金融城與上海市合作備忘錄簽署儀式、倫敦前海人民幣國際論壇等活動。

葉雅倫引用今年由倫敦金融城發佈的最新人民幣影響力報告指出，人民幣離岸市場在過去一年裏取得了長足進展，包括，滬港通交易制度推出；人民幣清算行總數增加至14個；亞洲基礎設施投資銀行的設立等。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 葉雅倫透露，他將在10天時間裏訪問香港、深圳、廣州、上海以及北京5座中國城市。

「我注意到最近中國在阿根廷建立了南美洲第二個人民幣離岸市場。歐洲也已設立多個人民幣離岸市場，但倫敦在發展人民幣離岸市場方面有很大優勢，有信心成為最大的人民幣離岸業務西方樞紐。」葉雅倫表示。

報告數據顯示，2014年倫敦人民幣外匯交易保持強勁增長，交易總量同比增加143%，現貨交易總量則增長超過3倍。倫敦市場人民幣點心債交易從2013年的零點增長到2014年的45億美元。人民幣存款2014年達到200億美元，同比增長37%。

倫敦金融城政策主席包墨凱（Mark Boleat）認為，在倫敦金融城人民幣交易中心計劃實施4年後，我們的研究表明倫敦人民幣離岸市場的廣度和深度發生了顯著的變化，吸引了更多市場主體的積極參與。

葉雅倫表示，期待人民幣加入SDR。樹立人民幣國際化後的西方樞紐（the leading western hub for international renminbi）地位是倫敦金融城的目標。他舉例說，中國正在謀求經濟發展方式的轉型，可能帶動更多的私營企業發展。倫敦的金融、設計、建築等產業可能對此提供幫助。而除人民幣交易數據之外，倫敦還在法律、制度政策、語言等方面具備獨特優勢。

他表示，希望在中國經濟轉型過程中倫敦金融城能積極介入，也希望高層訪問能為金融城注入新的活力。

人民幣離岸市場

2012年4月，匯豐銀行在倫敦發行人民幣債券，這是首只在中國主權領土之外發行的人民幣計價債券。同日，中國銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、匯豐銀行和渣打銀行五家機構在倫敦金融城啟動新計劃，欲將倫敦打造成為人民幣離岸業務的「西方樞紐」。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 葉雅倫表示，希望在中國經濟轉型過程中倫敦金融城能積極介入，也希望高層訪問能為金融城注入新的活力。

香港是全球最大的人民幣離岸市場。當地的人民幣存款餘額已從2009年初的560億元高速增長到2013年底的8605億元。目前香港銀行體系的人民幣存款比例約為10%，是繼港幣和美元之後的第三大幣種。

在歐洲，倫敦、盧森堡、巴黎、法蘭克福、蘇黎世等多個國際金融中心都希望建設成為人民幣離岸金融中心。但作為歐洲最大的人民幣資金池，盧森堡的人民幣存款也只有500多億元，歐洲人民幣離岸市場規模目前還明顯落後於亞洲。

2014年，中國央行先後與卡塔爾、加拿大、馬來西亞三國央行簽署人民幣清算安排合作備忘錄，簽訂貨幣互換協議，並確定了多哈與多倫多的人民幣清算行，還與澳大利亞建立了人民幣清算安排。除去美國和非洲，人民幣清算行已覆蓋了亞洲、歐洲、大洋洲、北美的主要國際金融中心。

2015年7月，中國人民銀行授權中國銀行約翰內斯堡分行擔任南非人民幣清算行，這是人民幣離岸業務在非洲的第一家清算行。幾乎與此同時，中國建設銀行在智利開設南美地區首家人民幣清算行。9月18日，中國央行宣佈將開展阿根廷人民幣業務。

（撰稿：川江 責編：蕭爾）