中國央行再度釋放流動性 上證指數持續上漲

圖片版權 EPA Image caption 國慶長假後中國股市連續出現上漲。

周一（12日）中國股市出現大漲，截至收盤，上證指數報3287.66點，漲幅3.28%；深成指報10961.36點，上漲421.17點，漲幅4.00%。約兩百隻個股漲停。成交量明顯反彈。

國慶節假期連續七天休市之後，上證指數在10月8日、9日和12日三個交易日分別上漲2.97%、1.3%和3.28%，連續3天飄紅。

中國央行——人民銀行——周六宣佈在上海、天津、遼寧、江蘇、湖北、四川、陝西、北京、重慶等九個省市推廣信貸資產質押再貸款試點，此前信貸資產質押再貸款試點業務已經在山東、廣東開展。

中國央行網站稱，信貸資產質押在貸款的程序是，試點地區人民銀行分支機構對轄內地方法人金融機構的部分貸款企業進行央行內部評級，將評級結果符合標凖的信貸資產納入人民銀行發放再貸款可接受的合格抵押品範圍。

央行稱，這一貸款新政有利於提高貨幣政策操作的有效性和靈活性，有助於解決地方法人金融機構合格抵押品相對不足的問題，引導其擴大「三農」、小微企業信貸投放，降低社會融資成本，支持實體經濟。

央行年初時透露，為保障央行債權安全及解決中小金融機構合格抵押品相對不足的問題，2014年已在山東、廣東開展信貸資產質押和央行內部評級試點。

信達證券研究員艾宜在接受中國財新網採訪時認為，當天股市大漲有三大方面的原因，第一是央行推進信貸資產質押再貸款試點，有助於盤活存量信貸，有利於流動性環境寬裕和無風險利率下行。市場有一定的樂觀反應。第二是短期全球市場回暖，A股節後跟進。第三是前期股市大幅震蕩後市場秩序重塑，基於對經濟改革的良好展望，投資者信心正逐漸回復。

多家證券機構分析人士也認為，周三市場高開高走是受央行推廣信貸資產再貸款政策利好。這一措施等於增加了市場流動性，功效等同於降低存款凖備金率。

從技術上講，央行對不同的行業有不同的評級，如果是屬於政策支持的行業，在質押率上在打折的比率上能夠間接取得央行的支持。這維持了之前中國政府的微刺激和定向寬鬆思路。

澳新銀行中國區首席經濟學家劉利剛在周一發佈的研究報告中指出，預計中國三季度進口出現較大幅度下跌，導致貿易順差進一步擴大，同時擴大資本外流的壓力。由於進出口貿易的不佳表現，預計三季度中國經濟增速將下降至6.4%。

中國將在本周公布備受關注的三季度經濟數據。

（撰稿：川江 責編：葉靖斯）