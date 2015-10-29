德意志銀行虧損將裁員15,000人

圖片版權 AP Image caption 克萊恩在記者會上說重組的德意志銀行要做「艱難決定」，「必須要簡化德意志銀行」。

德意志銀行透露將裁員15,000人，裁員與其宣佈的第三季度60億歐元的虧損有關。

德國最大的銀行表示將削減9,000個全職工作崗位和6,000個合同職務。

德意志銀行還計劃在今後兩年內出售其有20,000雇員的不同業務。

德意志銀行的首席執行官克萊恩（John Cryan）說他們期望看到努力工作的成效，以及可能的轉折。

這次裁員只佔德意志銀行全體員工的15%。德意志銀行的股票在法蘭克福股市下跌了5.5%。

在歐洲國家的銀行正為各自國內市場不景氣和監管更嚴格而窮於應付的時候，德意志銀行還得努力削減每年38億歐元的開支。

在低增長時期，通過裁員節支被認為是提高利潤的途徑。

德意志銀行還計劃切割已經上市的郵政銀行，出售其在中國華夏銀行持有的股份。

德意志銀行還表示將 2015年和2016年停止分紅。

克萊恩在記者會上說重組的德意志銀行要做「艱難決定」，「必須要簡化德意志銀行」。

德意志銀行還說將關閉在馬耳他、阿根廷、智利、墨西哥、芬蘭、秘魯、烏拉圭、丹麥、挪威和新西蘭的業務。克萊恩說，在德國的一些支行也將被關閉。

德意志銀行第三季度的虧損由在其投資銀行和希望出售資產的超過58億歐元的資產減記和高昂的訴訟費用造成。

在9,000個被裁的全職崗位中，4,000個崗位在德國。

據德意志銀行的年度報告，德意志銀行的雇員人數在去年底為98,000人。

（編譯：橫路/責編：董樂）