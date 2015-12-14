中國正式成為歐洲復興開發銀行股東

圖片版權 EBRD Image caption 歐洲復興開發銀行成立，其目的是要協助中、東歐及中亞地區等受援國，由計劃經濟轉型為市場經濟，並邁向民主政治及多元化社會。

歐洲復興開發銀行(EBRD)理事會周一（14日）通過接受中國加入該行的決議。

分析人士認為，中國成為股東，有助於中國投資開闢新渠道，也有利於復興開發銀行擴大中亞地區業務。

中國央行表示，中國加入歐洲復興開發銀行將有力推動「一帶一路」倡議與歐洲投資計劃對接，為中方與該行在中東歐、地中海東部和南部及中亞等地區進行多種形式的項目投資與合作提供廣闊空間。中國加入符合各方利益，是互利共贏的選擇。

中方表態稱，中國成為該行成員後，將履行成員義務，積極參與該行事務，並加強與該行及其他成員在經驗分享、聯合融資和發展援助等領域的合作。

歐洲復興開發銀行總裁卡克拉巴爾迪歡迎理事會的決定，指中國的加入，將為中國企業在銀行運作的地區，進一步開展持續投資的機遇，歐複行並凖備與中國牽頭成立的亞洲基礎設施投資銀行合作。

中國作為世界第二大經濟體，與歐洲的關係將日益緊密，並有利於中國擴大其在全球的影響力。

歐洲復興開發銀行的章程第一行就是成員國必須是「尊重人權、支持市場經濟的多黨制民主法治國家」。

但是這些要求並未阻止中亞各國加入歐洲復興開發銀行，在歐洲復興開發銀行去年發放的89億歐元貸款中，有8億歐元是給中亞國家的。

歐洲復興開發銀行成立於1991年，總部設在英國倫敦，目的在協助中、東歐及中亞地區等受援國，由計劃經濟轉型為市場經濟，並邁向民主政治及多元化社會。

歐盟委員會、歐洲投資銀行和39個國家擁有該行股權，最大持股者是美國，股權佔比10%，其次是佔比各8.5%的法國、德國、意大利、日本和英國，東歐國家佔比合計11.9%，其中前蘇聯佔6%。

截至2000年5月，該行共擁有61個成員，包括59個成員國和2個國際機構：歐盟和歐洲投資銀行。

（撰稿/責編：路西）