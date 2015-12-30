國際油價持續暴跌　中國停止下調零售價格

圖片版權 REUTERS Image caption 中國政府連續暫緩下調油價，中國石油企業因此受益。

中國政府部門在一個月內兩次叫停成品油降價。

本周三（12月30日）凌晨零點的調價被宣佈暫緩。12月15日的上一次成品油價格調整窗口到來時，中國國家發展和改革委員會以環保考慮為由宣佈暫緩調整中國國內的汽柴油價格。

分析機構稱，周三成品油零售限價應下調每噸240元人民幣左右，加上上次暫緩未調的每噸160元，累計兩次總共應下調400元，每升汽油零售價應累計下調0.3元左右。

中國官方新華社消息稱，中國發改委於29日召開專題會議，就進一步完善成品油價格形成機制徵求有關部門和單位意見，預計新機制出台前，成品油價格將繼續暫緩調整。

報道稱，未來一段時間，發改委還將密集召開座談會，廣泛聽取專家學者、行業協會、石油企業、用油大戶、貨車司機、船主、出租車司機、私家車主等各方面意見。

12月以來，國際原油價格全面回落至每桶40美元之下，並一直處於低位運行的局面。

12月15日，發改委以環保理由叫停成品油降價，表示「為充分發揮成品油價格杠桿作用，促進資源節約、治理大氣污染，促進環境保護，改善空氣質量，將進一步完善成品油價格形成機制，並暫緩調整成品油價格」。

根據《石油價格管理辦法（試行）》等相關法規，中國國內汽柴油價格根據國際市場原油價格變化進行調整。調價週期最短為10個工作日，以每噸50元人民幣作為最低調整幅度。

今年10月，中國政府在《中共中央國務院關於推進價格機制改革的若干意見》中提出將「擇機放開成品油價格」。

預計在國際油價持續低位的背景下，中國此次政策調整將重點考慮油價走低時如何保障石油石化企業的利潤。

（撰稿：川江 責編：葉靖斯）