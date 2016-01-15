中資收購潮:海爾54億收購通用家電業務

2016年1月15日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 海爾宣佈將收購美國通用電氣公司的家電業務資產。

中國電器製造商青島海爾宣佈，斥資54億美元收購美國通用電氣公司GE的家電業務資產，此為中國企業在美國規模第三大的收購案。海爾公司1月15日宣佈與GE簽署了合作諒解備忘錄。

不過此次交易還有待向中國監管部門備案和在有關國家進行反壟斷申報審批。上述收購交易仍有待中國監管部門備案以及其他相關國家的反壟斷審批。交易各方預計將在2016年中期完成交易。

海爾集團董事局主席、首席執行官張瑞敏表示：「這是雙方戰略合作的新起點，相信雙方的全面戰略合作必將為兩家公司的利益攸關方帶來更高的價值，並讓海爾和通用電氣品牌在協同中增值，讓員工在自主創新中成長是我們雙方的合作目標。」

海爾的網站上稱，通用電氣家電總部設在美國肯塔基州路易斯維爾，是北美領先的家用電器公司。該公司在美國5個州擁有9家工廠，並擁有世界一流的物流和分銷能力，以及美國市場強大的零售網絡關係。

海爾還表示，這次整合通用電氣家電是海爾擴大其在美業務的一項重要投資，將能使海爾在西方市場的業務增長提速。

海爾此舉是一周之內第三家中國企業在海外的價值10億美元以上的收購案。本周二，萬達集團宣佈以35億美元併購美國好萊塢電影製作公司「傳奇娛樂」。 周一，以中國化工為首的中國投資團隊以10億美元收購了德國的一家製造商。

另外，就在最近，中國遊戲開發商昆崙萬維收購全球最大同性戀社交平台。總投資金額為9300萬美元。

近年來，資金雄厚的中資企業進行了一系列收購行動，希望取得西方企業花費數十年時間積累起來的技術專長、營銷網絡以及品牌。

據一家財經信息服務商Dealogic稱，今年到目前為止，中國企業已經宣佈了23起海外併購，價值高達123億美元。比去年同期增長了29億。

海爾的總部位於山東青島，近年來也多次併購海外家電企業。2011年，海爾以100億日元左右的價格，收購日本三洋在日本和東南亞地區的洗衣機、冰箱等電器業務；2012年，海爾又以7億美元的價格，拿下新西蘭家電企業斐雪派克。

Dealogic還說，海爾這次收購通用電氣的家電業務是今年最大的全球收購，也是中國企業在美國迄今以來規模第三大的收購項目。

除了海爾，中國其它家電企業也在海外掀起併購潮。此前創維宣佈收購東芝的印尼工廠，而在去年夏天，海信則收購了夏普的墨西哥工廠。