福特汽車公司全面撤出日本及印尼市場

圖片版權 Reuters

美國福特汽車公司宣佈，將在2016年年底之前全部撤出日本和印尼市場。

福特說，在這兩個市場上，2015年的總銷量僅1.1萬輛，看不到「合理的贏利途徑」。

福特汽車在日本和印尼所佔的市場份額分別為0.1%和0.6%。

該公司發言人宣佈，將關閉在日本和印尼的所有經銷點和辦公室。

「很明顯，沒有可持續的贏利途徑，我們在日本和印尼的投資也沒有可接受的回報。」

福特的這一決定凸顯其在日本特別是在亞洲一些主要市場上的困境：日本以及印尼等亞洲市場上，日本產汽車佔了主導地位。

在日本，國產汽車佔了新車銷量的九成。福特公司2015年僅在日本售出5000輛新車。

由於日本人口老化和減少，對汽車的需求日益萎縮，預計在未來這一趨勢還將持續。

福特表示，雖然從日本和印尼市場撤出，不過亞洲仍然是其重點，特別是中國。

福特2015年在中國的銷量為110萬輛，比上一年增長了3％。

（編譯/責編：羅玲）